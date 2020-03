Pleite: Real gibt Tabellenführung ab

Nur eine Woche nach dem Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona hat Real Madrid die Tabellenführung in der Primera División wieder verloren. Die Königlichen mussten sich am gestrigen Sonntag im Auswärtsspiel bei Betis Sevilla mit 1:2 geschlagen geben. Weil Barça tags zuvor mit 1:0 gegen Real Sociedad San Sebastián gewonnen hatte, liegen die Blaugrana nun wieder zwei Punkte in Führung.

Der brasilianische Abwehrspieler Sidnei erzielte mit einem fulminanten Schuss in der 40. Minute das 1:0 für Betis. Karim Benzema glich per Elfmeter (45.+3) aus. Ausgerechnet Barça-Eigengewächs Cristian Tello war es dann, der den entscheidenden Treffer zum 2:1. besorgte. Das Estadio Benito Villamarín stand Kopf.