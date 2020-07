BVB: Zorc reagiert auf Neuner-Gerüchte

Bei Borussia Dortmund will man nicht zwingend einen Backup für Mittelstürmer Erling Haaland verpflichten. „Wir haben in der vergangenen Saison nicht zu wenig Tore geschossen“, verweist Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem ‚kicker‘ auf die 84 Treffer, die der BVB in der abgelaufenen Spielzeit erzielte.

Derzeit gibt der Dortmunder Kader neben Haaland keinen weiteren Neuner her. Priorität hat eine Verpflichtung nicht, zumal Trainer Lucien Favre auch schon auf eine bewegliche Doppelspitze – etwa aus Jadon Sancho und Thorgan Hazard – setzte. Sollte der BVB jedoch noch einen dreistelligen Millionenbetrag für Sancho einnehmen, könnte auch die Baustelle Sturmzentrum noch in diesem Transferfenster behoben werden. „Wenn Jadon geht, besteht Handlungsbedarf“, sagt Zorc.