Italienische Topklubs buhlen um Fresneda

Iván Fresneda von Real Valladolid weckt Begehrlichkeiten in Italien. Nach Informationen von ‚Relevo‘ befindet sich der 18-jährige Rechtsverteidiger bei Juventus Turin, Inter Mailand und dem AC Mailand auf der Liste. In Valladolid steht Fresneda noch bis 2026 unter Vertrag, Angebote seien eher im Sommer als schon im Januar zu erwarten, so das Sportportal.

Bei Juve würde man den spanischen U19-Nationalspieler als langfristigen Ersatz für Juan Cuadrado sehen. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Kolumbianers soll dem Vernehmen nach nicht verlängert werden. Milan überlege, Fresneda zu verpflichten und ihn sofort an Valladolid auszuleihen, um ihn in seinem gewohnten Umfeld Spielpraxis sammeln zu lassen.