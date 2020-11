„Überwältigender“ João Félix | Wütender Solskjaer

Spanien verneigt sich vor Félix

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim überzeugenden 4:0-Erfolg von Atlético Madrid gegen Aufsteiger FC Cádiz war es wieder einmal João Félix, der seine Mannschaft mit zwei Toren auf die Siegerstraße brachte und zum vorläufigen Tabellenführer der spanischen Liga machte. Bereits der dritte Doppelpack in den vergangenen vier Pflichtspielen für den Portugiesen – eine beeindruckende Quote. Die spanische Presse zeigt sich am Tag nach der erneuten Félix-Gala voll des Lobes. Für die ‚Marca‘ war der 20-jährige Angreifer „überwältigend“, für die ‚as‘ hat er „die Seele eines Anführers“. Schon zuletzt hatte die Formkurve bei Félix nach oben gezeigt. Nachdem er bei Atlético lange Probleme hatte, entfaltet der ehemalige Benfica-Profi nun sein wahres Potenzial.

Lazio weiter im Fokus

In Italien beherrscht der Skandal um Lazio Rom, das in der vergangenen Woche gegen den FC Turin drei Spieler aufbot, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestand, weiterhin die Schlagzeilen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ titelt: „Es war wahr“ und fügt hinzu: „Die Lazio-Farce ist aufgedeckt. Die Polizei auf dem Trainingsgelände des Klubs und im Avellino-Labor. Immobile, Strakosha und Leiva werden gegen Juve nicht spielen, weil sie Covid-positiv sind und es auch schon gegen Turin waren.“ Sollte sich der Verdacht erhärten, dass der Verein von den positiven Tests wusste und die betroffenen Akteuren dennoch spielen ließ, muss Lazio mit empfindlichen Strafen bis hin zum Ausschluss von der laufenden Serie A-Saison rechnen.

Solskjaer kritisiert Spielplan

Mit einem 3:1-Sieg beim FC Everton konnte sich Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der nach dem schwachen Saisonstart der Red Devils zuletzt heftig in der Kritik stand, erst einmal wieder etwas Luft verschaffen. Mit dem Spiel seiner Mannschaft war der Norweger zufrieden, nicht aber mit den Spielplangestaltern der Premier League. „Es ist ein Witz!“, zitiert der ‚Daily Express‘ den 47-jährigen Übungsleiter, der heftige Kritik übte: „Sie wollen uns versagen sehen. Wir waren in der Türkei (zum Champions League-Spiel gegen Basaksehir, Anm. d. Red.), wir kommen am Donnerstag zurück und wir spielen am Samstagmittag, das ist lächerlich. Wir haben genug davon. Diese Saison ist mental und körperlich anspruchsvoll, es gibt zu viele Spiele“, wird Solskjaer im ‚Daily Mirror‘ zitiert.