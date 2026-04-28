Kader-Überraschung beim DFB

Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt sich mit seiner Kader-Nominierung für die Weltmeisterschaft mehr Zeit als geplant. Wie der DFB mitteilt, wird Nagelsmann den Kader erst am 21. Mai und damit nach Abschluss der Saison am 16. Mai verkünden. Ursprünglich war der 12. Mai als Tag der Entscheidung vorgesehen.

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Durch die überraschende Verschiebung der Nominierung bleibt Nagelsmann mehr Zeit, um auf mögliche Verletzungen oder Formkrisen- und anstiege zu reagieren. Auch bei verletzten Spielern wie Kai Havertz (26) kann somit eine endgültige Entscheidung länger hinausgezögert werden.