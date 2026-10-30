Alessandro Bastoni (27) steht einem Wechsel zum FC Barcelona im Winter offen gegenüber. Das berichtet die spanische Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ unter Berufung auf interne Informationen. Bereits im vergangenen Winter war der italienische Nationalspieler ein Thema bei den Katalanen. Dem Bericht zufolge fühlt sich Bastoni in Mailand wohl, möchte einen Wechsel nach Barcelona aber dennoch „nicht ausschließen“.

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Vor einer Entscheidung wolle er zunächst das persönliche Gespräch mit Hansi Flick suchen und die Meinung des deutschen Trainers zu einem möglichen Transfer hören. Bereits im vergangenen Januar soll es Verhandlungen zwischen dem Innenverteidiger und Barça gegeben haben. Laut ‚Mundo Deportivo‘ erzielten Bastoni und die Klubverantwortlichen sogar eine Einigung über einen Vertrag bis 2031. Im kommenden Winter könnte ein Transfer nach Spanien nun erneut zum Thema werden.