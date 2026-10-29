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Barça: Winterpläne & ein Traumtransfer

von Martin Schmitz - Quelle: Barça Reservat
1 min.
Pedro Porro im Trikot von Tottenham Hotspur @Maxppp

Der FC Barcelona sieht personellen Nachholbedarf. Wie Xavi Campos und Laia Tudel im Podcast ‚Barça Reservat‘ berichten, planen die sportlichen Entscheider bei den Katalanen, im Wintertransferfenster eine große Investition in der Defensive zu tätigen. Grund dafür sind mehrere langfristige Verletzungen und die geringe Kaderbreite in der Abwehrkette. Für die nächste Saison habe Barça-Präsident Joan Laporta dazu bereits seinen absoluten Wunschtransfer ausgemacht.

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Bereits im vergangenen Sommer baggerte der spanische Tabellenführer an Pedro Porro (27) von Tottenham Hotspur, der bei Spaniens WM-Triumph perfekt mit Barça-Star Lamine Yamal (19) harmonierte. Ein Transfer kam damals nicht zustande, der Rechtsverteidiger verlängerte sogar bis 2031. Im kommenden Sommer soll ein neuer Versuch erfolgen. Die befürchtete, hohe Ablöse könnte durch einen gleichzeitigen Verkauf von Jules Koundé (27), der auf der Abgangsliste steht, zumindest teilweise wieder aufgefangen werden. Ein weiterer Rechtsverteidiger-Kandidat bei den Blaugarana ist der Brasilianer Dodô (27), der seinen auslaufenden Vertrag beim AC Florenz nicht verlängern will.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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