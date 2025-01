Fürth: Noll entscheidet sich gegen Hoffenheim

Nahuel Noll bleibt bis zum Ende der Saison bei der SpVgg Greuther Fürth und beendet seine Leihe somit nicht vorzeitig, um zur TSG Hoffenheim zurückzukehren. „Nahu ist zu mir gekommen und hat ein klares Statement abgegeben, dass er den Weg mit uns bis zum Saisonende gehen will“, sagt Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner gegenüber den ‚Nürnberger Nachrichten‘. Es habe tatsächlich ein Gespräch mit der TSG über einen Abbruch der Leihe gegeben, doch der Torhüter will beim Kleeblatt bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoffenheim muss also andernorts nach einem Keeper fahnden. Aktuell ist in Luca Philipp (24) nur ein Schlussmann fit, Oliver Baumann (34) und Lukas Petersson (20) fallen verletzt noch einige Zeit aus. Noll ist in Fürth in dieser Saison nicht gefeit vor Fehlern, stand aber bereits in 18 Pflichtspielen in der Startelf und ist trotz der Verpflichtung von Lennart Grill (26) auch im Abstiegskampf der 2. Bundesliga fest bei den Mittelfranken eingeplant.