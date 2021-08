Klausel verzögert Sabitzer-Transfer

Der Wechsel von Marcel Sabitzer zum FC Bayern wird nur noch durch eine potenzielle Klausel verzögert. Wie der ‚MDR‘ berichtet, verhandeln RB Leipzig und der Rekordmeister noch über das Aufeinandertreffen beider Klubs am 11. September in der Bundesliga. Möglich ist, dass die Sachsen einen Einsatz von Sabitzer in der Partie verhindern wollen.

Die Begegnung zwischen Bayern und RB findet nach der Länderspielpause statt. Zum Scheitern werden die Verhandlungen über die Klausel den Transfer nicht mehr bringen, der Deal sei „zu 99 Prozent perfekt“. Eine Einigung mit Brief und Siegel steht kurz bevor. Sabitzer steht für die Partie am heutigen Sonntag gegen den VfL Wolfsburg schon nicht mehr im Kader der Leipziger, laut RB-Trainer Jesse Marsch wegen einer Verletzung.