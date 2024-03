Bochum: Hohes Preisschild für Bernardo

Der VfL Bochum will bei einem Sommertransfer von Stamm-Linksverteidiger Bernardo ordentlich Kasse machen. Laut der ‚WAZ‘ schwebt den Verantwortlichen des Revierklubs eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich für den 28-jährigen Brasilianer vor. Bis 2025 ist Bernardo noch an den VfL gebunden, ohne Vertragsverlängerung ließe sich eine adäquate Ablöse folglich nur noch in diesem Sommer kassieren.

Als bisheriger Rekord-Verkauf der Bochumer steht Armel Bella-Kotchap (22) in den Büchern. Der zweifache deutsche Nationalspieler spülte mit seinem Wechsel zum FC Southampton im Sommer 2022 eine Ablöse von elf Millionen Euro in die Vereinskasse. Bernardos Preis soll sich ebenfalls in dieser Region einpendeln.