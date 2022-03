Real siegt und sorgt sich um Benzema

Real Madrid geht weiterhin große Schritte in Richtung Meistertitel. Am Montagabend gewannen die Königlichen bei RCD Mallorca mit 3:0 und bauten ihren Vorsprung an der Spitze der spanischen La Liga auf zehn Punkte aus.

Vinícius Jr. brach dabei den Bann (55.), ehe Karim Benzema (77., Elfmeter, 82.) den Deckel drauf machte. In der 85. Minute verletzte sich der französische Torjäger dann am Knöchel. Eine Diagnose steht noch aus. Am kommenden Sonntag (21 Uhr) steigt der Clásico gegen den FC Barcelona.