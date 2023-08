Milan ausgestochen: Azmoun vor überraschendem Wechsel

Dass Sardar Azmoun seine Zelte in Deutschland abbrechen und Bayer Leverkusen noch vor dem Ende der Transferperiode verlassen wird, ist seit einigen Tagen so gut wie sicher. Inzwischen bemühen sich einige Vereine um die Unterschrift des iranischen Nationalspielers. Ein Klub aus Italien hat offenbar alle anderen überholt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio unisono berichten, hat die AS Rom ein Angebot für den 28-Jährigen eingereicht. Laut Di Marzio steht Azmouns Wechsel zu den Giallorossi sogar schon kurz bevor.

Lese-Tipp

Wechsel-Poker: Amiri trifft Entscheidung

Damit würde der Klub von Trainer José Mourinho den AC Mailand auf den letzten Metern überholen. Mit Milan soll es in den vergangenen Tagen ebenfalls schon eine persönliche Einigung gegeben haben. Auch Zenit St. Petersburg baggerte an seinem ehemaligen Angreifer. Nun sieht aber alles nach einem Transfer in die italienische Hauptstadt aus.