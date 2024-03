Bayer: Rolfes nimmt Iglesias in Schutz

Simon Rolfes betrachtet Mittelstürmer Borja Iglesias (31) trotz Torlosigkeit keinesfalls als Transferflop. Im Interview mit der ‚Marca‘ stellt Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport klar: „Es ist nicht einfach, mitten in der Saison zu kommen, aber Borja hat sich gut in die Mannschaft eingefügt. Wann immer er ins Spiel kommt, gibt er alles. Er hatte Pech, aber er wird ein Tor schießen. Da bin ich mir sicher.“

Ende Januar wechselte Iglesias per Leihe nach Leverkusen. Seitdem kommt der Spanier auf sieben Pflichtspieleinsätze, wartet aber noch auf seinen ersten Treffer. Bayer besitzt eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Geht es nach Iglesias, wird diese auch gezogen: „Ich würde gerne hierbleiben. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben in Deutschland und bei Bayer Leverkusen.“