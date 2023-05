Schon unterschrieben: Frankfurt vor 12-Millionen-Transfer

Eintracht Frankfurt kann offenbar in Kürze einen Neuzugang aus Skandinavien begrüßen. Nach Informationen der schwedischen Fachzeitung ‚Sportbladet‘ wird Hugo Larsson von Malmö FF in Kürze in die Mainmetropole wechseln. Der erst 18-jährige Mittelfeldspieler soll knapp zwölf Millionen Euro Ablöse kosten und wäre damit der teuerste Export der schwedischen Allsvenskan.

Innerhalb der nächsten Wochen soll der Deal verkündet werden. Laut Fabrizio Romano hat Larsson bereits den obligatorischen Medizincheck hinter sich gebracht und seine Unterschrift gesetzt – es könne also nichts mehr schiefgehen. Auch Borussia Dortmund wurde zuletzt als Abnehmer gehandelt, scheint aber den Kürzeren zu ziehen.

Larsson, eines der größten Talente Skandinaviens, gilt in seiner Heimat Schweden als angehender Topstar. Trotz seines noch jungen Alters kam der Teenager seit vergangenem Sommer zu 26 Einsätzen in allen Wettbewerben. In der schwedischen Liga hat er seit Saisonbeginn im Frühling alle neun Partien von Anfang an bestritten.