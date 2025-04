Irvine spricht über Karriereende bei St. Pauli

Jackson Irvine würde liebend gerne seine Karriere beim FC St. Pauli beenden. „Was könnte schöner sein, als hier in diesem Umfeld bis zum Karriereende Bundesliga zu spielen? In einer perfekten Welt würde ich noch über Jahre hinweg hier in der Bundesliga spielen“, schwärmt der 32-jährige Australier gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Ob es im Anschluss zurück nach Down Under geht, lässt der Kapitän der Kiezkicker offen: „In Australien gibt es keine Fußballkultur wie hier in Europa. Viele Menschen sehen nicht, welchen riesigen Stellenwert der Fußball in meinem Leben hat, weil ich auch viele andere Interessen wie Mode, Musik und Politik habe. Aber ich hätte wirklich zu kämpfen, wenn ich nicht einfach den Fernseher einschalten und Fußball schauen kann.“