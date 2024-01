Negativserie: Cádiz feuert Trainer

Der FC Cádiz zieht im Abstiegskampf die Reißleine. Wie der La Liga-18. mitteilt, wurden Chefcoach Sergio González und seine Assistenztrainer mit sofortiger Wirkung entlassen. Der 47-jährige Spanier hatte vor rund zwei Jahren bei Cádiz übernommen. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus den vergangenen zehn Ligaspielen holten die Andalusier fünf Remis, fünf Partien gingen verloren – so auch das gestrige Auswärtsspiel bei Deportivo Alavés (0:1). Zudem schied man in der zweiten Runde der Copa del Rey aus. Morgen in einer Woche ist Athletic Bilbao im Estadio Nuevo Mirandilla zu Gast.