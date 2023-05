Arsenal will 20-Millionen-Verteidiger

Rechtsverteidiger Sacha Boey von Galatasaray hat sich auf die Liste des FC Arsenal gespielt. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, fordert der türkische Traditionsklub umgerechnet rund 23 Millionen Euro für den Franzosen. Die Gunners wollen auch in der kommenden Spielzeit um den Titel der Premier League mitspielen und würden dafür ihren Kader gerne weiter aufrüsten.

Boey war 2021 für etwas über eine Million Euro von Stade Rennes in die Türkei gewechselt und stand seitdem 50 Mal für Galatasaray auf dem Rasen. Gerade in der laufenden Saison avancierte der Rechtsfuß, dessen Vertrag noch bis 2025 gültig ist, zur Stammkraft und absolvierte wettbewerbsübergreifend 31 Partien. Der 22-jährige Verteidiger wurde in jüngster Vergangenheit auch schon mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg zeigen Interesse.

