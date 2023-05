Gladbachs Trainersuche: Treffen mit Seoane – auch Letsch Thema

Noch ist Daniel Farke Trainer von Borussia Mönchengladbach. Hinter den Kulissen suchen die Fohlen aber längst dessen Nachfolger. Die heißeste Spur führt einem Artikel der ‚Bild‘ zufolge derzeit zu Gerardo Seoane. Es habe bereits ein Treffen mit dem 44-Jährigen stattgefunden.

Seoane habe es den Verantwortlichen angetan, weil er sieben Sprachen fließend spricht und Talente fördert. Insbesondere die Nachwuchsarbeit ist den Verantwortlichen am Niederrhein wichtig. Der Ex-Leverkusener macht keinen Hehl aus seiner Vorliebe für die Bundesliga: „In meinem persönlichen Ranking ist die Bundesliga aber ganz weit oben. Wir haben uns in Deutschland wohlgefühlt. Die Bundesliga ist eine attraktive Liga mit vollen Stadien, einer guten Infrastruktur und großer Leidenschaft von allen Beteiligten.“

Spur zu Letsch

Sollte ein Engagement des Schweizers nicht zustande kommen, haben die Gladbacher offenbar in der Bundesliga eine Alternative ausfindig gemacht. Laut der Boulevardzeitung ist auch Thomas Letsch, der aktuell beim VfL Bochum an der Seitenlinie steht, ein Thema. Zumindest dann, wenn die Bochumer absteigen. Es heißt, an ihm seien die Borussen bereits vor seiner Zeit bei Bochum dran gewesen.

Problematisch: Bei den abstiegsbedrohten Bochumern ist Letsch auch im Falle des Abstiegs als Trainer eingeplant und soll den möglicherweise notwendigen Neuaufbau begleiten. Offen ist, wie der 54-Jährige über einen Luftwechsel denkt.

Polanski raus

Wer letztlich auf Farke folgt, bleibt abzuwarten. Der Name Eugen Polanski ist laut der ‚Bild‘ allerdings nicht mehr in der Verlosung. Im Vorstand sei man der Ansicht, dass der derzeitige Trainer der Zweitvertretung der Fohlen zunächst seine UEFA Pro Lizenz machen soll. Man wolle den 37-Jährigen nicht im Zuge eines Umbruchs „verbrennen“.