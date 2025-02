Neuer Rekordtransfer in der MLS

Der FC Cincinnati hat den ligainternen Transferrekord zwischen zwei Klubs in der MLS beinahe verdreifacht. Der Klub aus Ohio verpflichtet den Brasilianer Evander von den Portland Timbers und lässt sich dessen Dienste rund 11,5 Millionen Euro kosten. Die bisherige Rekordablöse, die zwischen zwei MLS-Klubs gezahlt wurde, lag bei 4,8 Millionen. Für diese Summe wechselte Luciano Acosta von Cincinnati zum FC Dallas.

Unter der Anzeige geht's weiter

Evander war vor zwei Jahren vom FC Midtjylland in die USA gewechselt, wo er in der abgelaufenen Saison überragte. In 28 Ligaspielen waren ihm 15 Tore und 15 Vorlagen gelungen. Er ist bereits der zweite millionenschwere Neuzugang für Cincinnati: Erst im Januar hatte der MLS-Klub Stürmer Kévin Denkey für über 15 Millionen von Cercle Brügge geholt und ihn damit zum teuersten Transfer der nordamerikanischen Liga gemacht.