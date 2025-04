Verwirrung um Chukwuemeka: Zieht der BVB die Kaufoption?

Der Preis für Carney Chukwuemeka schien vor einigen Wochen noch utopisch. 40 Millionen Euro für einen Spieler, der mit erheblichem Fitnessrückstand im Winter vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund gewechselt war.

Doch die Situation hat sich jetzt geändert. Zum einen, da die Kaufoption wohl doch deutlich niedriger bei 30 bis 35 Millionen liegt. Zum anderen, weil der 21-Jährige bei all seinen Auftritten bislang überzeugte und bewies, dass er ein Unterschiedsspieler für die Schwarz-Gelben sein kann.

Deshalb gab es in den vergangenen Tagen vermehrt Berichte über verschiedene Modelle, wie der BVB Chukwuemeka wohl halten könnte. Nachverhandeln und den Preis drücken ist eine Option, eine Ausweitung der Leihe eine andere. Erst gestern hatten die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichtet, eine Festverpflichtung sei „aus mehreren Gründen ausgeschlossen“.

Jetzt aber berichtet die ‚Bild‘, dass dem nicht so ist. Stattdessen ist Dortmund sogar bereit, die Kaufoption zu ziehen und den Engländer damit fest an sich zu binden. Voraussetzung dafür sei die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb – ob Champions League oder Europa League sei nicht entscheidend.

Viele Optionen, viele Modelle also. Fakt ist: Der BVB will in jedem Fall mit Chukwuemeka in die neue Saison gehen. Zu welchen Bedingungen, werden die kommenden Wochen zeigen und hängt sicherlich auch davon ab, ob der Mittelfeldspieler seine Leistungen weiterhin konstant abrufen kann.