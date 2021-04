Eintracht: Bobic-Vertrag aufgelöst

Fredi Bobic lässt das Kapitel Eintracht Frankfurt hinter sich. Wie die Hessen offiziell mitteilen, wird das ursprünglich noch bis 2023 gültige Arbeitspapier des Sportvorstands auf dessen Wunsch hin zum 31. Mai aufgelöst. Über die Details vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

„Ich blicke auf fünf großartige Jahre bei Eintracht Frankfurt zurück“, sagt Bobic, „die in dieser Zeit realisierten Erfolge erfüllen mich mit Stolz. Wir haben viel verändert und viel geschaffen. Die Eintracht-Familie ist in den fünf Jahren enorm gewachsen. Mein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegen und alle Mitarbeiter aus dem Sport.“

Hertha wartet schon

Grund für diese Entscheidung ist Medienberichten zufolge unter anderem die Tatsache, dass Bobic seiner Ansicht nach bei der Eintracht das sportliche Limit mit Platz vier erreicht habe. Auch eine angebotene Gehaltserhöhung auf zwei Millionen Euro jährlich konnte den 49-Jährigen nicht umstimmen.

Mit Hertha BSC wird einem zahlungskräftigen Ligakonkurrenten großes Interesse an Bobic nachgesagt. Wohin es den ehemaligen Spieler der Alten Dame letztendlich ziehen wird, ist zur Stunde noch nicht bestätigt.

Bei der SGE geht es nun an die Nachfolgersuche. Aufsichtsratsboss Philip Holzer: „Angesichts der Tatsache, dass im Laufe unserer Gespräche über den Wunsch von Fredi Bobic nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung eine Einigung zu erwarten war, haben wir bereits im Stillen an der Nachfolge gearbeitet und den Markt sondiert. Jetzt können wir konkrete Gespräche mit potentiellen Kandidaten für die Nachfolge von Fredi Bobic führen [...].“ Am gestrigen Dienstag fiel im diesem Zusammenhang der Name Ralf Rangnick.