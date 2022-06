Mainz: Burkhardt deutet Verbleib an

Jonathan Burkhardt beschäftigt sich offenbar nicht mit einem Abschied von Mainz 05. „Es ist ganz klar, dass ich mich megawohl in Mainz fühle und ich weiß, was ich hier habe“, erklärt der U21-Nationalspieler gegenüber ‚Sky‘ und führt aus: „Ich habe gerade einen super Trainer und viel Spielpraxis bekommen, das weiß ich sehr zu schätzen.“

Eben jener Trainer Bo Svensson rechnete bereits Ende April damit, dass Burkhardt auch in der kommenden Saison dem Kader der 05er angehören wird: „Fakt ist, dass er noch zwei Jahre Vertrag hat. Wir planen absolut mit ihm, weil er auch in der kommenden Saison ein Schlüsselspieler wird.“ Am Bruchweg steht der 21-jährige Stürmer noch bis 2024 unter Vertrag.