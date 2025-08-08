Menü Suche
Durchbruch beim Morata-Transfer

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano | Matteo Moretto
Álvaro Morata im Spanien-Dress. @Maxppp

Álvaro Morata (32) kehrt vorzeitig in die Serie A zurück. Wie Fabrizio Romano und Matteo Moretto übereinstimmend berichten, hat Como 1907 einen Durchbruch in den Verhandlungen erzielt. Morata wird seinen Wechsel zu den Norditalienern demnach bald abschließen.

Vorausgegangen waren komplizierte Gespräche, denn der spanische Nationalmannschaftskapitän ist eigentlich noch bis 2026 vom AC Mailand an Galatasaray verliehen. Die Türken erhalten nun aber eine Entschädigung von fünf Millionen Euro, während Milan den Mittelstürmer inklusive Kaufoption direkt weiter nach Como verleiht.

Serie A
Süper Lig
Galatasaray
Como
Mailand
Álvaro Morata

