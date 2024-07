Erstmals seit 20 Jahren: Niederlande im EM-Halbfinale

Schwungvoll und mit viel Offensivdrang begann die letzte Viertelfinalpartie dieser EM. Mehr Ballbesitz und die gefährlicheren Aktionen erarbeiteten sich dabei zunächst die Niederländer. Das Fan-Duell auf den Rängen des Berliner Olympiastadions ging dafür an die Türkei, die mit zunehmender Dauer der ersten Hälfte auch auf dem Rasen einen immer besseren Zugriff auf das Geschehen bekam. Folgerichtig und auch verdient köpfte Samet Akaydin nach einer Güler-Hereingabe nach 34 Minuten zur Führung. Oranje hat dem bis zum Pausenpfiff nichts Nennenswertes mehr entgegenzusetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch den Start der zweiten Halbzeit gestalteten die Niederlande dominant, für das erste Ausrufezeichen sorgte aber Arda Güler, der nach 55 Minuten einen Freistoß an den Pfosten setzte. Das Team von Ronald Koeman erhöhte in der Folge den Druck und kam in einer temporeichen Partie durch einen Kopfball von Stefan de Vrij zum Ausgleich. Nur wenige Minuten später war das Spiel gedreht – ein Eigentor von Mert Müldür nach Hereingabe von Denzel Dumfries bescherte die niederländische Führung. Eine große Doppel-Chance in der 85. Minute und eine riesige Gelegenheit in der Nachspielzeit ließen die Türkei ungenutzt.

Lese-Tipp

Wolfsgruß: UEFA sperrt Demiral

Im Halbfinale treffen die Niederlande am Mittwoch auf England. Die Three Lions hatten sich in ihrer Viertelfinal-Begegnung im Elftmeterschießen gegen die Schweiz durchgesetzt. Für Oranje ist es das erste EM-Halbfinale seit 2004.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

1:0 Samet Akaydin (35.): Eine Ecke kann Oranje-Kapitän Virgil van Dijk zunächst klären. Arda Güler kommt dann aber am Strafraumeck an den Ball, flankt mit dem schwächeren rechten Fuß auf den langen Pfosten, wo Innenverteidiger Samet Akaydin einköpft.

1:1 Stefan de Vrij (70.): Memphis Depay flankt in Folge einer Ecke von rechts in den Sechzehner. Stefan de Vrij steigt dort völlig unbedrängt zum Kopfball hoch und nickt aus rund zehn Metern das Spielgerät ins türkische Gehäuse.

Unter der Anzeige geht's weiter

2:1 Mert Müldür (76.): Denzel Dumfries gibt den Ball von rechts flach in den Strafraum, ein türkisches Bein kommt zunächst nicht dazwischen, sodass am langen Pfosten Cody Gakpo im engen Duell mit Mert Müldür dafür sorgt, dass der türkische Rechtsverteidiger das Leder unglücklich über die Linie befördert.

Zahl des Spiels: 7

Sieben ihrer neun Tore bei dieser EM erzielten die Niederlande in der zweiten Halbzeit. Auch heute drehte Oranje erst in den zweiten 45 Minuten so richtig auf, drehte den 0:1-Rückstand mit zwei späten Toren. Gegen kompakte Engländer könnten sich im Halbfinale Geduld, Ausdauer und Beharrlichkeit auszahlen.