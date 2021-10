BVB: Kehl wettet auf Haaland-Verbleib

Eigentlich steht Erling Haaland noch bis 2024 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Gemeinhin wird aber mit einem Abschied des Superstars im kommenden Sommer gerechnet. Lizenzspielleiter Sebastian Kehl will davon aber nichts wissen.

„Wir versuchen natürlich, ihm das Gefühl zu geben, dass Borussia Dortmund weiterhin für ihn hier eine Top-Adresse ist. Dass er sich hier weiterentwickeln kann und vielleicht können wir ihn noch überzeugen“, hofft der frühere BVB-Kapitän innerhalb der ‚Bild‘-Sendung ‚Die Lage der Liga‘ und stellt klar: „Wir werden um ihn kämpfen. Wir werden alles in die Waagschale legen.“

Kehl wettet 100 Euro

Mehr noch: Kehl geht sogar ein Wette mit Moderator Walter M. Straten ein: „Das ist überschaubar, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass wir ihn halten können. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Aber die 100 Euro würde ich investieren.“

Der Sportchef ist sich natürlich bewusst, welchen Stellenwert der derzeit verletzte 21-Jährige hat. „Wir brauchen ihn noch sehr lange“, so Kehl, der vielsagend anfügt: „Vielleicht noch länger, als der eine oder andere glaubt.“

Rummenigge glaubt an Haaland-Zukunft beim BVB

Zuvor meldete sich ausgerechnet Karl-Heinz Rummenigge in der Causa zu Wort und will ebenfalls von einem fixen Haaland-Abschied im kommenden Jahr nichts wissen: „Ich habe vor Kurzem mit meinem Ex-Kollegen Aki Watzke in München einen Espresso getrunken. Er sagte mir, er wäre durchaus optimistisch, dass Haaland auch in der nächsten Saison noch für Borussia Dortmund spielen wird.“

