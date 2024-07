Schalke: Sánchez-Transfer zieht sich

Die Anhänger des FC Schalke 04 müssen sich wohl noch ein wenig gedulden, bis Wunsch-Innenverteidiger Felipe Sánchez als Neuzugang vorgestellt wird. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ziehen sich die Verhandlungen mit dem argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima „wie Kaugummi“. Dennoch sei S04-Kaderplaner Ben Manga davon überzeugt, dass der Transfer eingetütet wird.

Im Raum steht eine Ablösesumme von einer Million Euro plus Boni für den vertraglich bis Ende 2025 gebundenen Sánchez. ‚Sky‘ ergänzt, dass der 20-Jährige höchstwahrscheinlich ins Trainingslager von Königsblau nach Mittersill nachreisen wird – am morgigen Montag macht sich der Zweitligist auf den Weg nach Österreich. Schalke hätte den Abwehrspieler gerne von Anfang an dabei gehabt.