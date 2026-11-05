Erste Prognose bei Weiser
Mitchell Weiser (32) wird dem SV Werder Bremen im Nordderby gegen den Hamburger SV am 22. November und darüber hinaus fehlen. Das bestätigte Trainer Daniel Thioune auf der heutigen Pressekonferenz: „Das Nordderby wird sicherlich nicht infrage kommen. Das schließe ich aktuell aus.“
Weiser hatte sich im vergangenen Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (2:0) verletzt und musste die Partie vorzeitig verlassen. Auch während der anstehenden Länderspielpause wird der 32-Jährige nicht auf dem Trainingsplatz stehen. Ob der Außenbahnspieler sogar bis zum Jahresende ausfallen wird, ließ Thioune zunächst offen: „Fragen Sie mich in zwei Wochen noch einmal. Dann können wir über den Rest des Jahres oder das neue Jahr sprechen.“
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