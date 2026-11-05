Mitchell Weiser (32) wird dem SV Werder Bremen im Nordderby gegen den Hamburger SV am 22. November und darüber hinaus fehlen. Das bestätigte Trainer Daniel Thioune auf der heutigen Pressekonferenz: „Das Nordderby wird sicherlich nicht infrage kommen. Das schließe ich aktuell aus.“

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Weiser hatte sich im vergangenen Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (2:0) verletzt und musste die Partie vorzeitig verlassen. Auch während der anstehenden Länderspielpause wird der 32-Jährige nicht auf dem Trainingsplatz stehen. Ob der Außenbahnspieler sogar bis zum Jahresende ausfallen wird, ließ Thioune zunächst offen: „Fragen Sie mich in zwei Wochen noch einmal. Dann können wir über den Rest des Jahres oder das neue Jahr sprechen.“