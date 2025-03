Modric deutet Zukunftsentscheidung an

Luka Modric macht weiterhin keinen Hehl daraus, dass er seine beispiellose Laufbahn im Trikot von Real Madrid beenden möchte. „Ich habe bereits gesagt, dass ich meine Karriere bei Real Madrid beenden möchte. Das wäre ein Traum für mich“, bestätigt der 39-jährige Spielmacher im Gespräch mit dem französischen TV-Sender ‚Téléfoot‘.

Modrics aktuelles Arbeitspapier endet im Anschluss an die laufende Saison. Einen Zeitplan hat der Filigrantechniker allerdings noch nicht entworfen. „Es stehen noch viele Spiele an, und ich muss mich konzentrieren. Aber mal sehen, was passiert. Ich spüre keinen Druck“, so Modric.