Piqué-Rücktritt: Holt Barça einen neuen Innenverteidiger?

Xavi will nicht ausschließen, dass der FC Barcelona den Rücktritt von Gerard Piqué auf dem Wintertransfermarkt kompensiert. „Vielleicht, jetzt, da wir wissen, dass Piqué gehen wird. Wir haben während der WM-Pause Zeit, darüber zu reden und die Situation zu analysieren“, so der Cheftrainer auf der heutigen Spieltagspressekonferenz auf die Frage, ob die Verpflichtung eines linksfüßigen Innenverteidigers nun Priorität genieße (zitiert via ‚Mundo Deportivo‘).

Piqué verkündete am gestrigen Donnerstag überraschend, dass er seine Karriere beenden wird – wohl nach dem Auswärtsspiel bei CA Osasuna am kommenden Dienstag. Ein möglicher Nachfolger für den 35-Jährigen ist Iñigo Martínez von Athletic Bilbao. Der 31-Jährige gilt seit geraumer Zeit als sicherer Sommertransfer, spanischen Medienberichten zufolge könnte eine Verpflichtung nun aber vorgezogen werden.