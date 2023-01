Keine Kaufoption bei Félix

Im Rahmen der bevorstehenden Leihe von João Félix haben der FC Chelsea und Atlético Madrid keine Kaufoption ausgehandelt. Dies bemerkt Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano noch einmal explizit. Zuvor war unklar, ob der Deal einen solchen Passus umfasst oder eben nicht.

Félix soll sich in Kürze den Blues anschließen, wurde sogar schon in London gesichtet. Elf Millionen Euro Gebühr überweist der Champions League-Sieger von 2021 für das halbjährige Gastspiel. Im selben Atemzug will Atlético den Vertrag des portugiesischen Offensivspielers aus steuerlichen Gründen bis 2027 verlängern.

