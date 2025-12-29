Ex-City-Verteidiger Clichy wird Trainer

Gaël Clichy tritt seinen ersten Job als Cheftrainer an. Der 40-Jährige steht künftig für den französischen Drittligisten SM Caen an der Seitenlinie, der zu 80 Prozent Weltstar Kylian Mbappé gehört.

Clichy, in seiner aktiven Profikarriere unter anderem für den FC Arsenal und Manchester City aktiv, war zuvor nur als Co-Trainer der französischen U21- und A-Nationalmannschaft tätig. Nun soll er den Traditionsklub wieder auf höheres Niveau hieven.