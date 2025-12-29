National 1
Ex-City-Verteidiger Clichy wird Trainer
@Maxppp
Gaël Clichy tritt seinen ersten Job als Cheftrainer an. Der 40-Jährige steht künftig für den französischen Drittligisten SM Caen an der Seitenlinie, der zu 80 Prozent Weltstar Kylian Mbappé gehört.
Unter der Anzeige geht's weiter
Stade Malherbe Caen @SMCaen – 12:30 Bei X ansehen
Clichy, in seiner aktiven Profikarriere unter anderem für den FC Arsenal und Manchester City aktiv, war zuvor nur als Co-Trainer der französischen U21- und A-Nationalmannschaft tätig. Nun soll er den Traditionsklub wieder auf höheres Niveau hieven.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden