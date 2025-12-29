Menü Suche
Kommentar
Offiziell National 1

Ex-City-Verteidiger Clichy wird Trainer

von Lukas Weinstock - Quelle: smcaen.fr
Gaël Clichy mit fokussiertem Blick @Maxppp

Gaël Clichy tritt seinen ersten Job als Cheftrainer an. Der 40-Jährige steht künftig für den französischen Drittligisten SM Caen an der Seitenlinie, der zu 80 Prozent Weltstar Kylian Mbappé gehört.

Unter der Anzeige geht's weiter
Stade Malherbe Caen
Gaël Clichy nouvel entraîneur du @SMCaen.

ℹ️🔗 Le communiqué sur

#SMCaen #TeamSMC
Bei X ansehen

Clichy, in seiner aktiven Profikarriere unter anderem für den FC Arsenal und Manchester City aktiv, war zuvor nur als Co-Trainer der französischen U21- und A-Nationalmannschaft tätig. Nun soll er den Traditionsklub wieder auf höheres Niveau hieven.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

National 1
Caen
Gaël Clichy

Weitere Infos

National 1 National 1
Caen Logo SM Caen
Gaël Clichy Gaël Clichy
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert