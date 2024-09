Carvajal mit Real-Liebesbekenntnis

Geht es nach Dani Carvajal, würde er sein Arbeitspapier bei Real Madrid gerne ausdehnen. „Wenn alle Parteien einverstanden sind, möchte ich meine Karriere bei Real Madrid verlängern“, wird der spanische Rechtsverteidiger von der ‚Marca‘ zitiert.

Darüber hinaus lässt der Europameister durchblicken: „Aus Respekt möchte ich nach meiner Zeit in Madrid nicht bei einem anderen Verein in Europa spielen.“ Carvajal ist nur noch bis Juni an die Galaktischen gebunden. Ein Ende der Liaison scheint aber nicht in Sicht.