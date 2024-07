Der BVB-Transferplan – Klartext zu Adeyemi

In diesem Sommer findet bei Borussia Dortmund der ganze große Umbruch statt. Sowohl auf als auch neben dem Platz gibt es einige Wechsel und täglich schwirren neue Namen von möglichen Ab- und Zugängen durch die westfälische Luft. Lars Ricken äußert sich nun im Rahmen der Asien-Reise zu den aktuell geplanten Transfers.

Trotz der vielen prominenten Abgänge ist der Sport-Geschäftsführer guter Dinge: „Wir haben ein paar Spieler verloren, auch viel Qualität. Ich bin froh, dass wir Spieler definiert haben, die wir beim BVB sehen.“ Bisher konnten die Dortmunder mit Waldemar Anton (28) und Serhou Guirassy (28) zwei Neuzugänge präsentieren. „Ich bin mir sicher, dass sie uns besser machen werden. Mit den beiden Transfers sind wir sehr zufrieden“, so Ricken.

Couto hat Priorität

Der Transfersommer hat für die Westfalen jedoch gerade erst angefangen. Die Wechsel der Mittelfeldspieler Pascal Groß (33/Brighton & Hove Albion) und Rayan Cherki (22/Olympique Lyon) sind weit fortgeschritten. Die wichtigste Planstelle ist jedoch eine andere. Ricken: „Es ist offensichtlich, auf welcher Position wir ein Auge haben. Welcher Name das sein wird, das werden wir mitteilen, sobald wir eine finale Entscheidung getroffen haben.“

Gemeint ist die Außenverteidigung. Diese ist bei den Dortmundern nach den Abgängen von Marius Wolf (29) und Mateu Morey (24) dünn besetzt. Aktuell plant der Klub mit Julian Ryerson (26), der auf beiden Seiten auflaufen kann, und Linksverteidiger Ramy Bensebaini (29). Die Nachwuchsspieler Tom Rothe (19) und Almugera Kabar (18) stehen als Backups bereit. Hier befindet sich der BVB mit Manchester City bereits in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Wechsel von Yan Couto (20) und haben ein Angebot in Höhe von 25 Millionen beim englischen Meister hinterlegt.

Das Budget ist knapp, Einnahmen müssen her

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist das aktuelle Transferbudget der Schwarzgelben nach den bisherigen Verpflichtungen arg geschrumpft. Daher könnte es für Dortmund derzeit schwierig sein, sowohl Cherki als auch Couto an Bord zu holen, ohne weitere Einnahmen zu generieren. Einen sicheren Abgang soll es im Angriff noch geben, wo nach der Ankunft von Guirassy ein Überangebot besteht. „Wir wollten in der Offensive etwas tun. Wir müssen effektiver werden. Ob wir in sechs Wochen immer noch vier Stürmer haben, werden wir dann sehen“, so Ricken.

Deutlicher wurde zuvor bereits Neu-Trainer Nuri Sahin, der am Rande des Testspiels gegen Erzgebirge Aue (1:1) zu verstehen gab, dass einer der drei weiteren Mittelstürmer Niclas Füllkrug (31), Youssoufa Moukoko (19) und Sébastien Haller (30) definitiv noch abgegeben werden soll. Bleiben soll dagegen Karim Adeyemi (22), wie Ricken klarstellt: „Jeden Tag steht irgendein Name in der Presse, der angeblich weg will und wie viel wir dann verdienen. Wir haben da nie eine Tür aufgemacht. Für uns ist ein Wechsel von Karim überhaupt kein Thema.“