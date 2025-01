Wegen Finkgräfe: VfB blitzt bei Köln ab

Der VfB Stuttgart ist mit einer ersten Anfrage für Max Finkgräfe beim 1. FC Köln gescheitert. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Schwaben offiziell angefragt, ob der Linksverteidiger schon im Winter zu haben sei. Für die Verantwortlichen der Geißböcke kommt ein Transfer im Winter aktuell nicht infrage. Bleibt es bei der Haltung, geht der Wechsel dem ‚kicker‘ zufolge im Sommer über die Bühne.

In Köln besitzt der 20-Jährige noch einen Vertrag bis 2026, muss sich in dieser Saison nach einer Verletzung aber hinter Leart Paqarada anstellen und strebt eine Veränderung an. Seit Ende September kommt Finkgräfe unter Trainer Gerhard Struber auf fünf Einsätze, kurz vor Weihnachten durfte er gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:0) mal wieder von Beginn an ran.