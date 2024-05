Nächster Titel im Blick: So könnte Bayer im EL-Finale spielen

In der Bundesliga hat Bayer Leverkusen schon Historisches erreicht: Am vergangenen Samstag durfte die Werkself als erstes Team in der Geschichte des deutschen Fußballs die Schale als ungeschlagener Meister in die Höhe stemmen. Auf internationalem Parkett soll nun der nächste Titel folgen: In Dublin trifft Bayer am morgigen Mittwoch auf Atalanta Bergamo (21 Uhr).

Trainer Xabi Alonso kann vor dem Duell mit dem Tabellenfünften der Serie A personell aus dem Vollen schöpfen. Folglich bieten sich dem spanischen Taktikfuchs einige Möglichkeiten. Zu 100 Prozent für das Finale gesetzt sind wohl nur wenige Spieler: Matej Kovar, in dieser Saison Pokaltorwart, Abwehrchef Jonathan Tah, Topscorer Alejandro Grimaldo, Dirigent Granit Xhaka und Unterschiedsspieler Florian Wirtz, der nach seiner Oberschenkelverletzung wieder fit ist.

Viele Variablen

Wer die restlichen Startelf-Mandate bekommen wird, ist Stand jetzt noch offen. Am Wochenende saß Patrik Schick – aktuell in der Stürmerhierarchie ganz oben – nur auf der Bank. Ein mögliches Zeichen, dass der Tscheche gegen Atalanta beginnt? Möglich ist auch, dass Alonso wie schon im Halbfinale gegen Rom ohne echten Stürmer spielen lässt und Amine Adli oder Wirtz zumindest nominell die Neun besetzen.

Offen ist auch, ob Josip Stanisic als Rechtsverteidiger beginnen darf, wodurch Jeremie Frimpong eine Position nach vorne rutschen würde oder ob der Niederländer auf seiner angestammten Position hinten rechts aufläuft. Als Mittelfeldpartner von Xhaka könnten Exequiel Palacios oder Robert Andrich starten.

In der Innenverteidigung bieten sich Piero Hincapié, Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou als Nebenmänner von Tah an. Auch Stanisic könnte den rechten Teil der defensiven Dreierkette besetzen.

So könnte Leverkusen spielen

