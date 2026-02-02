HSV verpflichtet Otele

Die Offensive war in der Hinrunde das Problem beim Hamburger SV. Im Sturmzentrum gab es keinen verlässlichen Knipser und auch auf den Flügeln fehlte die Durchschlagskraft. Letzteres soll Philip Otele beheben.

Der 26-Jährige kommt per Leihe bis Saisonende vom FC Basel in den Volkspark. Für den Anschluss besitzen die Hanseaten eine Kaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro, die Leihgebühr soll 1,5 Millionen betragen. Basel erhält dem Vernehmen nach eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.

„Zum Abschluss des Transferfensters gewinnen wir mit Philip einen weiteren Spieler, der unsere Offensive variabler und breiter aufstellt. Claus und sein Team runden damit auf der Zugangsseite eine hochintensive Transferperiode ab, in der wir gleich vier Planstellen erfolgreich besetzen sowie den Kader wunschgemäß verkleinern konnten“, sagt HSV-Vorstand Eric Huwer zum vierten Winter-Zugang.

In Basel war Otele Leistungsträger. In 20 Ligaspielen steuerte der Nigerianer fünf Tore und vier Vorlagen bei. Fortan soll er für den HSV sein Unwesen treiben.

Über seinen Wechsel zum HSV sagt der Neuzugang: „Es ist ein stolzer Moment für mich. Ich musste nicht wirklich überzeugt werden, weil der HSV und das Volksparkstadion gewaltig sind. Die Unterstützung der Fans ist enorm. Ich kann es kaum erwarten loszulegen.“