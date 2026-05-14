Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Medical schon durch: TSG vor nächstem Transfer

von Dominik Sandler - Quelle: Maxbet Sport
3 min.
Andreas Schicker wird neuer Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim rüstet weiter munter für die kommende Saison auf. Das serbische Portal ‚Maxbet Sport‘ berichtet, dass Boris Matic vom Wolfsberger AC vor einem Transfer in die deutsche Bundesliga steht. Der 21-jährige Rechtsverteidiger soll sogar schon seinen Medizincheck absolviert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Matic war vor zwei Jahren von Roter Stern Belgrad nach Österreich gewechselt und ist in Wolfsberg zum Stammspieler gereift. In Allesandro Vogt (21) vom FC St. Gallen hat die TSG den ersten Transfer schon offiziell verkündet. Matic könnte die zweite Sommer-Verstärkung werden. Auch Teams aus der Schweiz und Belgien seien interessiert.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
WAC
Hoffenheim
Boris Matić

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
WAC Logo RZ Pellets WAC
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Boris Matić Boris Matić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert