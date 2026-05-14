Medical schon durch: TSG vor nächstem Transfer

Die TSG Hoffenheim rüstet weiter munter für die kommende Saison auf. Das serbische Portal ‚Maxbet Sport‘ berichtet, dass Boris Matic vom Wolfsberger AC vor einem Transfer in die deutsche Bundesliga steht. Der 21-jährige Rechtsverteidiger soll sogar schon seinen Medizincheck absolviert haben.

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Matic war vor zwei Jahren von Roter Stern Belgrad nach Österreich gewechselt und ist in Wolfsberg zum Stammspieler gereift. In Allesandro Vogt (21) vom FC St. Gallen hat die TSG den ersten Transfer schon offiziell verkündet. Matic könnte die zweite Sommer-Verstärkung werden. Auch Teams aus der Schweiz und Belgien seien interessiert.