Deutschland - Ukraine 3:1 | Die Noten für die DFB-Elf

Die deutsche Elf begann engagiert, musste aber trotzdem nach elf Minuten ein Gegentor schlucken. Das Team schüttelte sich kurz und drehte noch vor der Pause die Partie. Maßgeblich beteiligt: der doppelte Vorbereiter Goretzka.

Den zweiten Durchgang gestaltete das DFB-Team weniger energisch, trotzdem erhöhte Werner auf 3:1 (64.). Die spielerisch durchaus gefälligen Gäste steckten jedoch nicht auf und verzeichneten ganze drei Pfostentreffer.

Durch den Sieg und den gleichzeitigen Punktverlust der Spanier in der Schweiz (1:1) übernimmt Deutschland die Führung in der Nations League-Gruppe A4. Am Dienstag kommt es in Sevilla zum Duell um den Gruppensieg.

Torfolge

0:1 Yaremchuk (12.): Die Ukraine kombiniert sich seelenruhig bis an den deutschen Sechzehner. Dort kann der ansonsten starke Koch nicht klären. Die entstandene Unorndung nutzt Yaremchuk mit einem satten Rechtsschuss zur Führung.

1:1 Sané (23.): Goretzka erobert im Mittelfeld das Spielgerät, schaltet sofort auf Angriff und bedient Sané. Der zieht wie so oft in den vergangenen Wochen von rechts nach innen und verwandelt mit links ins lange Eck.

2:1 Werner (33.): Koch spielt einen wohl temperierten Chippass über die ukrainische Abwehr. Goretzka nimmt den Ball herrlich per Scherenschlag mit und bringt ihn vors Tor, wo Werner aus Nahdistanz einköpft.

3:1 Werner (64.): Gündogan gleitet durchs Mittelfeld, findet auf rechts Ginter, der scharf nach innen gibt. Werner steht frei und bringt den Ball Richtung Tor. Dabei hat er Glück, dass das Leder abgefälscht wird und im Tor landet.

Die Noten

Eingewechselt:

76‘ Brandt für Werner

86‘ Waldschmidt für Sané