Wechsel-Wirrwarr bei Werder: Geht Borré schon im Winter?

Auf Stürmersuche wollten sich die Verantwortlichen bei Werder Bremen im Winter eigentlich nicht begeben. Der Schuh drückt an anderen Stellen, der Fokus liegt auf Positionen in der Defensive. Ganz vom Tisch ist die Akte Torjäger bei den Grün-Weißen aber noch nicht. Um Rafael Borré häufen sich Berichte, die ihn mit einem möglichen Wechsel nach Brasilien in Verbindung bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-jährige Kolumbianer hat laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano eine Einigung mit dem SC Internacional erzielt. Borré will demnach noch im Januar zum brasilianischen Erstligisten wechseln, die beteiligten Vereine sollen schon verhandeln, heißt es. Bis Saisonende ist der Mittelstürmer aber noch von Eintracht Frankfurt an Bremen ausgeliehen, bei den Hessen steht Borré bis 2025 unter Vertrag.

Lese-Tipp

Simeone auf dem Markt: Eintracht & BVB mischen mit

Die ‚Bild‘ hingegen schreibt, ein Winter-Wechsel sei kein Thema. Die Verantwortlichen der beiden Bundesliga-Klubs wollen, dass Borré die Saison im Trikot der Bremer beendet. Dem kolumbianischen Journalisten Pipe Sierra zufolge blockt Frankfurt einen möglichen Leihabbruch „zum jetzigen Zeitpunkt“ noch ab. Internacional sei aber weiterhin bemüht, den Transfer umzusetzen. Es bleibt abzuwarten, ob das letzte Wort schon gesprochen wurde.