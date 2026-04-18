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Bundesliga

Saison-Aus für Ache?

von Tobias Feldhoff
Ragnar Ache sitzt auf dem Hosenboden @Maxppp

Der 1. FC Köln kann womöglich im Abstiegskampf nicht mehr auf Angreifer Ragnar Ache (27) zurückgreifen. Beim 1:1 gegen den FC St. Pauli musste der Rechtsfuß nach einem Sprint verletzt ausgewechselt werden. Vieles deutet auf einen Muskelfaserriss hin.

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Eine solche Verletzung würde eine Pause von rund drei Wochen nach sich ziehen, somit wäre eine rechtzeitige Rückkehr fast ausgeschlossen. Als Mittelstürmer und Wandspieler ist Ache für die Kölner eigentlich unverzichtbar, zuletzt präsentierte sich der athletische Rechtsfuß darüber hinaus treffsicher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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