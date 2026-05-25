Newcastle bindet Rekord-Talent

Newcastle United hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Lewis Miley (20) vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2032 verlängert. Das Eigengewächs (80 Profispiele, erster Einsatz mit 17 Jahren) laboriert aktuell an einem Wadenbeinbruch. Miley ist Newcastles jüngster Debütant und Torschütze in Premier League und Champions League.

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Newcastle-Trainer Eddie Howe sagt über den englischen U21-Nationalspieler: „Lewis hat sich seinen neuen Vertrag als Anerkennung für alles, was er in den letzten Jahren geleistet hat, redlich verdient. Er spiegelt auch das Potenzial für weiteres Wachstum wider, das wir alle in ihm sehen. Er hat sich jede Chance verdient und bewiesen, dass er mehr als fähig ist, auf höchstem Niveau zu spielen. […] Seine Vielseitigkeit hat sich als großer Vorteil erwiesen, und seine Bereitschaft, neue Rollen auszuprobieren, spiegelt seine selbstlose Einstellung gegenüber der Mannschaft wider.“