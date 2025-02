Chukwuemeka-Deal: BVB geht Kompromiss ein

Bis Saisonende trägt Carney Chukwuemeka (21) schwarz-gelb. Die Leihe des zentralen Mittelfeldspielers tütete Borussia Dortmund auf den letzten Metern des Transferfensters ein, knapp eine Million Euro beträgt die Gebühr. Kompliziert machte die Verhandlungen mit dem FC Chelsea vor allem die Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst wollten die Londoner diesen Passus gar nicht gewähren, später war von rund 48 Millionen Euro die Rede. Letztlich konnte der BVB den Preis aber auf 35 Millionen Euro drücken, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Im Gegenzug gesteht Dortmund den Blues aber eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung zu, berichtet ‚Sky‘. Sollte der BVB also die Kaufoption ziehen und Chukwuemeka eines Tages wieder verkaufen, kassiert Chelsea ein weiteres Mal ab, könnte so dann insgesamt doch auf über 40 Millionen kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Aufregender Spieler“

An die Stamford Bridge war Chukwuemeka 2022 für 18 Millionen Euro von Aston Villa gekommen. In dieser Saison sammelte der Engländer unterm Strich nur 130 Einsatzminuten in Conference League und EFL Cup. In Dortmund will Chukwuemeka jetzt wieder regelmäßiger mitwirken.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: „Carney ist ein extrem talentierter Box-to-Box-Spieler, der schon in jungen Jahren in der Premier League für Furore gesorgt hat. Seine Dynamik, sein Zug zum Tor sowie sein Durchsetzungsvermögen gepaart mit großer fußballerischer Klasse machen ihn zu einem aufregenden Spieler.“