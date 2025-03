FCN: Keine Chance bei Drexler

Für Tim Drexler geht die Zeit beim 1. FC Nürnberg im Sommer wohl zu Ende. Laut der ‚Bild‘ besteht für den Club im Prinzip keine Chance, die Leihe des Innenverteidigers von der TSG Hoffenheim über die Saison hinaus fortzuführen. Hoffenheim plant demnach fest mit dem 20-Jährigen für die kommende Spielzeit. Erst recht, wenn die Sinsheimer doch noch absteigen sollten. An die TSG ist Drexler noch bis 2028 vertraglich gebunden.

In Nürnberg trumpft der Youngster seit seiner Ankunft im Januar groß auf. In acht Pflichtspielen steuerte die TSG-Leihgabe sogar einen Treffer und eine Vorlage bei und macht in der Abwehrzentrale den Winter-Abgang von U17-Weltmeister Finn Jeltsch (18/jetzt VfB Stuttgart) vergessen. Für den Sommer muss sich der FCN in der Defensive angesichts der Hoffenheimer Pläne nun ein weiteres Mal neu aufstellen.