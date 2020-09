Eintracht: Frohe Kunde von Kamada

Daichi Kamada und Eintracht Frankfurt gehen voraussichtlich auch in den kommenden Jahren gemeinsame Wege. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der offensive Mittelfeldspieler entschieden, seinen Kontrakt bei den Adlern zu verlängern. Das aktuelle Arbeitspapier läuft 2021 aus.

Für Coach Adi Hütter ist der 26-Jährige eine wichtige Stütze in der Offensive. In 48 Partien kam Kamada in der Vorsaison zum Einsatz. Zehn Tore und neun Vorlagen gelangen dem viermaligen Nationalspieler. Einen Abschied muss die Eintracht schon bald nicht mehr fürchten.