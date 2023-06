Bundesliga-Optionen für Sissoko

Ibrahima Sissoko vom französischen Erstligisten Racing Straßburg könnte es im Sommer nach Deutschland ziehen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato bekunden Klubs aus der Bundesliga Interesse an dem Mittelfeldspieler, der sich in der abgelaufenen Saison nach und nach als unverzichtbarer Stammspieler etablierte.

Vor allem in der zweiten Saisonhälfte drehte Diallo mächtig auf und hat sich so in den Fokus zahlreicher Vereine gespielt. Unter anderem haben auch Vertreter aus der Premier League die Fühler nach dem 25-jährigen Franzosen ausgestreckt. Ein Jahr vor Vertragsende fordert Straßburg noch rund vier bis fünf Millionen für den früheren U21-Nationalspieler.

