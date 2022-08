Schöpf in die MLS

Alessandro Schöpf setzt seine Karriere in der Major League Soccer fort. Der Vancouver Whitecaps FC verkündet die Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers offiziell. Schöpf erhält einen Vertrag bis 2024 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der österreichische Nationalspieler wechselt ablösefrei zum Klub aus Kanada, sein Vertrag bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld lief Ende Juni aus.

𝙎𝙞𝙜𝙣𝙚𝙙 ✍️



We are pleased to announce that we have signed Austrian 🇦🇹 International midfielder Alessandro Schöpf through 2024, with a club option for 2025! #VWFC pic.twitter.com/FPXT1Clqv4