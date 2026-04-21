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Bundesliga

Topklubs wollen Backhaus

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Mio Backhaus sichert den Ball @Maxppp

Mio Backhaus steht auf dem Zettel diverser nationaler und internationaler Klubs. Der AC sowie Inter Mailand haben nach Informationen von ‚Sky‘ die Fühler ausgestreckt, darüber hinaus bekundet Brighton & Hove Albion Interesse an dem Schlussmann des SV Werder Bremen, der eine starke Entwicklung hingelegt hat.

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Vertraglich ist Backhaus laut ‚Sky‘ noch bis 2028 an Werder gebunden. Zuletzt wurde der SC Freiburg als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht, aber auch weitere Bundesligisten sind dran. Die Chance auf einen Verbleib bei Werder ist dem Bezahlsender zufolge aber durchaus gegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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