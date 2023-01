Kutucu träumt von Schalke-Rückkehr

Ahmed Kutucu würde in Zukunft gerne noch einmal für den FC Schalke 04 auflaufen. Im Interview mit ‚Der Westen‘ gibt der 22-Jährige auf die Frage, ob er von einer Rückkehr zu den Königsblauen träume, zu Protokoll: „Natürlich. Ich liebe den Verein. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe elf Jahre dort verbracht, fast die komplette Jugendzeit. Ich würde gerne noch einmal vor diesen Fans spielen.“

Der gebürtige Gelsenkirchener wechselte im Sommer 2021 zu Basaksehir in die Türkei. Der türkische Erstligist hat Kutucu Anfang 2022 zwecks Spielpraxis an den SV Sandhausen verliehen. Dort stand der Stürmer in der laufenden Saison in 13 von 17 Ligaspielen auf dem Rasen, war allerdings nur an zwei Treffern direkt beteiligt. Der Rechtsfuß kann sich durchaus vorstellen, auch weiterhin in Deutschland zu spielen: „Es kann alles passieren.“

