Neuer Job für Preetz?

Michael Preetz ist ein Kandidat auf den Sportchef-Posten beim MSV Duisburg. Neben Preetz nennt die ‚WAZ‘ auch Stephan Küsters, der aktuell bei Ligakonkurrent Viktoria Köln als sportlicher Leiter tätig ist. Letzterer habe aber nur geringe Chancen auf das Amt bei den Zebras. Preetz war zuletzt bis 2021 für Hertha BSC als Geschäftsführer Sport & Kommunikation tätig, bevor die Berliner den 56-Jährigen feuerten.

MSV und Preetz: Das würde auf den ersten Blick durchaus passen. Der ehemalige 257-fache Bundesligaprofi war schließlich als Spieler zwischen 1992 und 1994 für die Duisburger am Ball. Beim MSV soll Preetz vor allem in der Wintertransferperiode wichtige Transfers umsetzen, um den kriselnden MSV, der aktuell in der dritten Liga auf einem direkten Abstiegsplatz steht, zu retten.