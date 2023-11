Leipzig: Zwei neue Bosse sollen kommen

RB Leipzig will sich in den kommenden Monaten in der Sportlichen Führung fast komplett neu aufstellen. Laut der ‚Sport Bild‘ soll in der aktuellen Situation noch Sportdirektor Rouven Schröder bis zum Sommer die sportlichen Entscheidungen treffen, in absehbarer Zeit werden aber für gleich zwei Positionen neue Leute gesucht. Zum einen geht es um einen Nachfolger für Ex-Geschäftsführer Sport Max Eberl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Posten wird ein „erfahrener und durchsetzungsstarker“ Fachmann gesucht, dem Schröder dann wie unter Eberl wieder zuarbeitet. Namen wie Fredi Bobic (zuletzt Hertha BSC) und Christoph Freund (FC Bayern) sollen keine Rolle spielen. Darüber hinaus ist seit einem Jahr das Amt als CEO unbesetzt, seit Oliver Mintzlaff zum Geschäftsführer der Red Bull GmbH aufgestiegen ist. Mit einem neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung will Leipzig wieder zu den alten Strukturen zurückkehren. Bis dahin hat noch Schröder volle Handlungsfreiheit.